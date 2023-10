Ozempic-Fälschungen – was Apothekerinnen wissen müssen

Am Freitag (6. Oktober 2023) hatte sich schließlich auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) zu den Fälschungen in deutscher Aufmachung geäußert: „Die AMK bittet Apothekerinnen und Apotheker, verunsicherte Patienten angemessen zu informieren. Fälschungsverdächtige Packungen sind in Quarantäne zu lagern und umgehend der zuständigen Behörde sowie der AMK unter www.arzneimittelkommission.de zu melden“, heißt es in einer Mitteilung. Einer dort verlinkten Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg sind außerdem folgende Hinweise zu entnehmen: