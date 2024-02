Apotheker müssen Ozempic-Packungen nicht mehr öffnen

In den vergangenen Monaten seien keine weiteren Hinweise entdeckt worden, dass sich weiterhin gefälschte Arzneimittel in Deutschland in der legalen Vertriebskette befinden. Die Ermittlungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Diese liegen bei den Polizeibehörden und zuständigen Staatsanwaltschaften, erklärt das BfArM.

Das Institut stehe selbst „weiterhin in engem Kontakt mit den Landesbehörden, die in Deutschland für die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln zuständig sind, und den Behörden im Ausland sowie der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA)“.