Bundesamt zu Ozempic-Fälschung: Vermutlich Insulin enthalten

Seit einigen Tagen wird darüber gerätselt, welche Stoffe in den gefälschten Ozempic-Pens stecken könnte. In Österreich musste eine Person deswegen bereits sogar ins Krankenhaus. Dass sie unterzuckert gewesen sei, könnte ein Hinweis darauf sein, dass anstatt Semaglutid Insulin in dem Produkt enthalten war, so das zuständige österreichische Bundesamt.