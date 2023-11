Ozempic-Fälschungen – Vorsicht verschiedene Pen-Systeme

Es ist nun rund einen Monat her, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Apotheker:innen in Deutschland darauf hinwies, künftig alle Ozempic®-Packungen vor der Abgabe zu öffnen – denn in Österreich, Deutschland und Großbritannien sind bekanntermaßen Fälschungen aufgetaucht. Zunächst richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Chargen, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass weitere betroffen sein könnten:

• Charge: MP5E511, Verfalldatum: 07/2025, Seriennummer: 1946483405690

• Charge: NP5G866, Verfalldatum: 12/2025, Seriennummer: 1031002838555

Früh war vermutet worden, dass in den Fälschungen Insulin statt Semaglutid enthalten ist, bestätigt hatte dies das BfArM aber erst vergangene Woche am 7. November: „Erste Untersuchungen des Herstellers Novo Nordisk A/S haben ergeben, dass sich in der bisher identifizierten Fälschung des Arzneimittels Ozempic® (Seriennummer: 1946483405690 der Charge: MP5E511, Verfalldatum: 07/2025) kein Semaglutid befindet. Entsprechend der Ergebnisse des deutschen amtlichen Untersuchungslabors Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe enthalten die betroffenen Pens Insulin. Es wird aktuell vermutet, dass es sich um umetikettierte Insulinpens handelt. Die Untersuchungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen“, hieß es.