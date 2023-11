Ozempic-Fälschungen – auf den Spuren von Charge MP5E511

Ende Oktober haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) erste Hinweise auf die Lieferkette von in Deutschland aufgetauchten Ozempic®-Fälschungen offengelegt. Neben einem Großhändler in Deutschland (Pharma Medtec in Lörrach) und einem Großhändler aus Großbritannien waren vor allem Händler aus Österreich in den Fokus von Ermittlungen geraten. Bei einem der Händler aus Österreich, der die Fälschungen an Pharma Medtec vertrieben haben soll, handelte es sich um die AZ Naturemed in der Steiermark.

Daneben haben in Österreich die gefälschten Semaglutid-Pens aber auch schon Patient*innen erreicht und zu Krankenhauseinlieferungen geführt. Hinter diesen Fällen soll ein Salzburger Schönheitschirurg stecken. Dieser hatte seine Pens offenbar von einer anderen Firma erworben, gegen welche die Staatsanwaltschaft Steyr die Ermittlungen aufnahm.