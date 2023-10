Pharma Medtec aus Lörrach soll also bei einer Pharmafirma in Österreich Ozempic®-Packungen eingekauft haben und diese weiter nach Großbritannien verkauft haben. Dort sollen sie einem Pharma-Großhändler dann als offenkundige Fälschung aufgefallen sein. Da die Staatsantwaltschaft auch gegen Pharma Medtec ermittelt, will sich der Geschäftsführer offenbar nicht zu weiteren Details äußern. „Bezogen hatten die Lörracher die Ware nach Informationen von NDR, WDR und SZ von der österreichischen Pharmafirma AZ Naturemed mit Sitz in der Steiermark“, heißt es in dem Bericht. Die Firma soll Cannabis-Produkte, homöopathische Mittel und jede Menge esoterischer Produkte wie „Druidenpflanzen“, „Lichtpilze“ oder „TAO-Essenzen“ vertreiben. Ein anderer Zweig des Unternehmens, die Naturemed Pharma GmbH, handele mit Arzneimitteln und Impfstoffen.

NDR, WDR und SZ haben demnach bei der Firma nachgefragt, ob sie die mutmaßlich gefälschten Ozempic®-Spritzen selbst hergestellt oder aus anderer Quelle bezogen habe – doch die Firma soll nicht geantwortet haben. Am 9. Oktober soll das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) der AZ Naturemed allerdings die Großhandelszulassung entzogen haben. Nachvollzogen werden kann das in der EudraGMDP-Datenbank [1,2]. Das österreichische BASG wollte NDR, WDR und SZ jedoch nicht mitteilen, ob der Entzug der Großhandelserlaubnis bei AZ Naturemed in Zusammenhang mit den gefälschten Abnehmspritzen steht.

AZ Naturemed steht wohl auch nicht allein im Fokus der Ermittlungen [1].