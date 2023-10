Tumortherapie – CYP-Enzyme als Resistenztreiber

Hintergrund und Ergebnisse der Untersuchungen

Patient:innen mit nicht oder schwer operablen duktalen Adenokarzinomen des Pankreas profitieren von einer neoadjuvanten Chemotherapie. Jedoch sprechen nicht alle Patient:innen auf die eingesetzten Wirkstoffe, wie etwa Irinotecan, an. Sogar innerhalb eines Patienten kann es dazu kommen, dass bei einigen Metastasen die Therapie anschlägt, bei anderen hingegen nicht.

Um zu untersuchen, was diesen Zellgruppen eine Resistenz gegenüber den eingesetzten Wirkstoffen verleiht, haben Forscher:innen aus Heidelberg, Lissabon und Glasgow Tumorzellproben von Patient:innen vor beziehungsweise nach einer neoadjuvanten Chemotherapie entnommen und verglichen. Eine Analyse der Transkriptome ergab hierbei, dass einige Zellen Enzyme der CYP3A-Subfamilie in großer Menge exprimierten. Gehäuft fanden die Forschenden diese Zellen in den Proben, die nach der chemotherapeutischen Behandlung mit dem mFolirinox-Schema (Folinsäure, 5-Fluorouracil, Irinotecan, Oxaliplatin) entnommen worden waren. Eine hohe CYP3A-Expression in Zellen, die Patient:innen nach einer Chemotherapie entnommen worden waren, waren mit einem schlechten Therapieergebnis assoziiert. Weiterführende Untersuchungen an Organoidmodellen der Zellproben ergaben, dass sich das Ansprechen resistenter Zellen auf den Wirkstoff Irinotecan verbessern ließ, wenn gleichzeitig der CYP-Inhibitor Ketoconazol eingesetzt wurde.