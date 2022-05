2015 wurde mit Olaparib (Lynparza™) in den USA erstmalig ein PARP-Inhibitor zugelassen. Niraparib (Zejula®) war 2017 der erste PARP-Inhibitor in der EU. Tatsächlich werden die PARP-Inhibitoren nicht nur in der Onkologie eingesetzt und erforscht: In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen sollen zeigen, dass PARP-1-Inhibitoren eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des Morbus Parkinson spielen könnten.