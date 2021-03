Neue Wirkstoffklasse gegen resistente Krebszellen entwickelt

Die Anwendung von Zytostatika, auch als Chemotherapie bekannt, ist nach wie vor eine häufige Behandlungsmethode gegen Krebs. Sie hat laut dem Pharmazeuten Prof. Dr. Andreas Hilgeroth in einer Pressemitteilung der MLU (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) einen großen Stellenwert, weil sie bei verschiedenen Krebsarten wirkt. Dabei wird die Zellteilung unterbunden, sodass sich Krebszellen nicht ungebremst vermehren können. Allerdings gebe es Tumore, die gegen die Chemotherapie resistent sind. Diese beinhalteten bestimmte Proteine, die die Wirkstoffe wieder aus den Krebszellen heraustransportierten. Eines dieser Transportproteine, das Multi-Drug resistant Protein 4 (MRP4), ist an vielen Krebsarten mit Resistenz gegen Krebsmedikamente beteiligt. „Es spielt besonders bei Leukämie eine Rolle“, so Prof. Dr. Christoph Ritter vom Institut für Pharmazie der Universität Greifswald, laut Pressemitteilung. Das Protein transportiert Botenstoffe, die offenbar zur Entstehung der Krebsart beitragen.