Große Gefahren und einige Ideen für künftige Debatten

Die Höhe der dritten und vierten Kostenposition hängt vom Umfang der Herstellungstätigkeit ab. Diese Kosten werden jedoch nur im Verbund verschoben. Hier sind allerdings Einsparungen möglich, wenn die Herstellungstätigkeit eines Verbundes in einer Apotheke gebündelt wird. Dann lohnt sich die Anschaffung aufwendiger Geräte, die schnelleres Arbeiten ermöglichen, und die Arbeit kann besser organisiert werden. Dies betrifft auch die Prüfung der Ausgangsstoffe. Der weitaus größte Teil dieses Einsparpotenzials lässt sich allerdings bereits jetzt ohne die neuen Pläne realisieren. Denn Verbünde dürfen die Herstellung in einer Apotheke bündeln (vgl. Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 21. Februar 2017, Az.: 13 LA 187/16). Davon unberührt bleibt die Pflicht zur unverzüglichen Belieferung. Bei einer hinreichend geringen Entfernung zur primär herstellenden Apotheke reicht es aus, wenn in der betrachteten Apotheke eine Rezeptur aufrechterhalten wird, die in besonders eiligen Einzelfällen, bei „Kleinigkeiten“ oder im Notdienst zum Einsatz kommt. Der größte Teil der potenziellen Einsparung ist damit realisierbar, ohne die dezentrale Infrastruktur aufzugeben. In Fällen, in denen die ausreichende Geschwindigkeit der Belieferung strittig ist, könnte eine gesetzliche Klarstellung für Rechtssicherheit sorgen, aber mehr ist hier nicht zu erreichen.

Rezeptur: Kaum Sparpotenzial für bestehende Apotheken

Ein Dispens von der Pflicht zur Vorhaltung der Rezeptur­ausstattung und von der grundsätzlichen Pflicht zur Herstellung ist dagegen aus ökonomischen Gründen nicht nötig und aus Versorgungsgründen auch nicht sinnvoll. Denn im Gegenzug für die verbleibenden Vorhaltekosten behält die Gesellschaft die dezentralen Herstellungsmöglichkeiten, die auch in der Pandemie Versorgungssicherheit geboten haben. So kann auch die Qualifikation des Personals erhalten bleiben, und es muss nicht befürchtet werden, dass künftig ein Zwei-Klassen-System von Apothekenpersonal mit und ohne Herstellungskompetenz entsteht.

Notdienst: Spezielle Sorgen einiger Verbünde

Weitere Vorteile soll angeblich die Bündelung des Notdienstes in Hauptapotheken bringen, was allerdings nicht einleuchtet, weil die Belastung nur verschoben würde. Allerdings hat Minister Lauterbach beim Deutschen Apothekertag erklärt, er habe mit einzelnen Apothekern gesprochen. Möglicherweise hat er die Belange der Verbundinhaber aufgegriffen, die ihren Notdienst nicht in einer Apotheke zentralisieren dürfen, obwohl die Apotheken nahe beieinander liegen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dies bereits 2011 entschieden. Auch nach der Novelle der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) folgten die Gerichte dieser Linie, insbesondere der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (vgl. Beschluss vom 17. Juli 2020, Az.: 22 ZB 20.1035). Demnach sind zwar Verlagerungen in Einzelfällen möglich, aber nicht generell. Auch die Nähe zur Bereitschaftspraxis wurde nicht als Argument anerkannt, weil es im Notdienst auch viele Kunden ohne Rezept gibt.

Wenn dies der Ausgangspunkt für die Überlegung von Lauterbach ist, erscheint sein Ansatz zwar plausibel, aber seine Pläne gehen viel zu weit. Plakativ gesagt, schüttet Lauterbach das Kind mit dem Bade aus. Die Argumente der Gerichte in den obigen Entscheidungen sind prinzipiell hilfreich, um die Struktur des Apothekensystems zu stützen, aber es ist zu fragen, wie hier die Versorgung beeinträchtigt werden soll, wenn die Notdienste nur in engen Grenzen verlagert werden. Denn ob ein Patient einen Kilometer nach rechts oder nach links gehen muss, ist egal. Wenn Patienten einer Bereitschaftspraxis vom Dienst einer nahegelegenen Apotheke profitieren, bedeutet das auch nicht, dass Selbstmedikationspatienten deshalb einen Nachteil hätten. Denn Bereitschaftspraxen liegen meist an gut erreichbaren Orten. Hier ließe sich auch ganz anders argumentieren, dass zwei Apotheken, die einander im Notdienst turnusmäßig abwechseln, austauschbar sind, weil es für einen einzelnen Patienten ohnehin vom Zufall abhängt, welche Apotheke Dienst hat. Diese Austauschbarkeit ist die Grundlage für das Notdienstsystem. Das berufspolitische Dogma, alle Apotheken gleichzubehandeln, ist hier für die Patienten irrelevant, und es sind auch keine Fehlanreize erkennbar, die das System gefährden könnten. Die Verlagerung würde den anderen Apotheken nicht schaden. Wenn seitens der Verbünde ein solches Interesse besteht, erscheint eine neue Regelung denkbar, die eine Notdienstverlagerung zulässt, wenn sich beide Apotheken sonst im Notdienst abwechseln. Bei Notdienstkreisen, in denen jeweils nur eine Apotheke Notdienst hat, wäre dies ein eindeutiges Kriterium. In Kammerbezirken ohne Notdienstkreise wäre außerhalb von Städten eine vergleichbare Entfernung anzusetzen. In Großstädten, in denen stets Apotheken in mehreren Stadtteilen Notdienst haben, kann es erforderlich sein, die Verlagerung auf einen Teil des Stadtgebietes zu begrenzen. Allerdings müsste die Verlagerung bereits bei der Verteilung der Notdienste berücksichtigt werden, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung über die Fläche zu erreichen. Eine solche Regelung könnte die von Lauterbach angekündigte Flexibilität für die Apotheken bringen.