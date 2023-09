Apotheken ohne Apotheker:innen – das kann sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Zukunft durchaus vorstellen. Das fällt für ihn unter das Stichwort „Fachkräftesicherung“ in seinem Reformkonzept für die Apotheken. Davon ausgehend, dass Filial- und Zweigapotheken ohnehin gefördert und die Anforderungen an ihre räumliche Ausstattung massiv gesenkt werden sollen, will der Minister auch beim Personal Abstriche hinnehmen. In diesen „Apotheken light“ solle es für pharmazeutisches Personal, sprich PTA, erweiterte Vertretungsmöglichkeiten geben. Jedenfalls dann, wenn ein:e Approbierte:r per Video zugeschaltet werden kann. Die Telepharmazie will der Minister nämlich voranbringen. Lauterbach verkaufte dies gestern bei seinem Video-Auftritt beim Deutschen Apothekertag als eine attraktive Form der Liberalisierung für die digital ohnehin affinen Apotheker:innen. „Das ist, was uns von jungen Apothekern geraten wurde“, erklärte er.