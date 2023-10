Richtige und falsche Fragen zur Zukunftssicherung der Apotheken

Die unterversorgten Gebiete sind ein anderes, im Vergleich dazu eher kleines Problem. Dafür sieht das Apothekengesetz schon lange eine Antwort vor, die Zweigapotheken. Sie dürfen nur bei nachgewiesener Unterversorgung errichtet werden, und dies wird alle fünf Jahre überprüft. Es gab allerdings Ende 2022 bundesweit nur elf Zweigapotheken, obwohl an mehr Orten über Unterversorgung geklagt wird. Darum wäre es sicherlich eine bedenkenswerte Idee, die Hürden für Zweigapotheken etwas zu senken. Die Grundidee der Zweigapotheken hat sich bewährt, und sie sind systemkonform. Denn auch in Zweigapotheken gibt es einen Apotheker und sie bestehen nicht dauerhaft, falls doch eine Vollapotheke in der Nähe entsteht. Die offene Frage, was aus einer Billig-Filiale wird, falls in der Nähe irgendwann doch eine richtige Apotheke gegründet wird, zeigt eine weitere Ungereimtheit in Lauterbachs Idee. Statt seinen Plan mit gewaltigen Risiken und Nebenwirkungen zu verfolgen, wäre es wohl besser, das durchdachte Konzept der Zweigapotheken neu zu beleben.