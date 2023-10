Lauterbachs Reformideen führen in eine Abwärtsspirale

Vor jede weitere Diskussion über irgendwelche Reformen gehört also die Frage, ob die Politik das bisherige flächendeckende Netz der Vollapotheken langfristig erhalten will. Wenn das so ist, braucht dieses System mehr Geld für die alte Leistung, weil alles teurer geworden ist und künftig noch teurer wird, vor allem das Personal. Wenn die Politik das System so aber nicht erhalten will, dann sollten das alle Verantwortlichen deutlich gegenüber den Wählern erklären und sagen, welche Leistungen entfallen sollen. Das wäre immer noch besser, als das System durch fatale Fehlanreize in eine unkontrollierbare Abwärtsspirale zu steuern. Denn die würde die gewachsenen Strukturen noch schneller zerstören, als es der Kostendruck in der Inflation macht.