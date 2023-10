Lauterbachs Pläne: Wo sind die Gefahren für die Apotheken und für die Versorgung?

Zur „Fachkräftesicherung“ zählt Lauterbach auch die Möglichkeit, die Öffnungszeiten von Apotheken anzupassen. Dies kann an strukturschwachen Standorten nötig sein, um eine Apotheke zu erhalten. Als übliche Vorgehensweise in der Fläche wäre es wiederum eine Kürzung der Leistungen für die Patienten.

Mehr Geld für das System ist unverzichtbar

Der dritte Punkt in Lauterbachs Plan lautet „Honorierung“. Er plant die Vergütung zu ändern, um strukturschwache Standorte zu fördern. Das erscheint durchaus sinnvoll und sollte diskutiert werden, aber zuerst muss die Unterfinanzierung des ganzen Systems angegangen werden. Der Festzuschlag auf Rx-Arzneimittel wurde in 20 Jahren nur einmal unzureichend angepasst. Das System braucht mehr Geld, um zukunftssicher zu werden. Das zeigen nicht nur die Betriebsergebnisse von heute, sondern das ergibt sich vor allem aus den nötigen Gehältern von morgen. Danach kann über Details gesprochen werden.

Entbürokratisierung ist nötig

Beim vierten Punkt, der „Entbürokratisierung“, erscheinen die Pläne von Lauterbach hilfreich und nötig für den Apothekenalltag. Doch solche sinnvollen Ansätze gehen unter, wenn andere Vorschläge zugleich das System bedrohen.

Fremdbesitz durch die Hintertür

Soweit zu den Punkten des Plans – das langfristig größte Problem ergibt sich aber erst als weitere Konsequenz. Denn die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit gefährden das Konzept der inhabergeführten Apotheke. Sie höhlen das Fremdbesitzverbot aus, auch wenn Lauterbach noch so sehr beteuert, dass er an der inhabergeführten Apotheke mit dem Fremdbesitzverbot festhalten möchte. Das mag sein Anliegen sein, aber seine Pläne würden durch die normative Kraft des Faktischen zu einem anderen Ergebnis führen. Denn Filialapotheken, die mehr oder weniger ohne Apotheker betrieben werden, ein zunehmend durchorganisiertes Filialsystem als Regelfall und unterfinanzierte Apotheken, in denen der berufsbildprägende Patientenkontakt weitgehend an Assistenzberufe delegiert werden muss, würden das Bild der Apotheken verändern. Sie würden weniger durch Apotheker geprägt. In ihrer Gesamtheit würden diese Veränderungen die Argumente untergraben, die das Fremdbesitzverbot begründen. Das wäre das Ende des bewährten Systems der inhabergeführten Apotheken. Lauterbachs Pläne führen damit in ein komplett anderes Arzneimittelversorgungssystem. Wenn er das will, sollte er das sagen. Wenn er das nicht will, sollte er von seinen zerstörerischen Ideen ablassen und in einen konstruktiven Dialog mit den Apothekern zur Stärkung der Apotheken eintreten.