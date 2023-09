Cholera-Statistiken 2022: Hohe Fallzahl und zu wenig Impfstoff

Die am Freitag erschienen Cholera-Statistiken der Weltgesundheitsorganisation zeigen: Im Jahr 2022 waren weltweit doppelt so viele Menschen an Cholera erkrankt wie im Vorjahr. Im Zuge dessen wurden auch die zur Eindämmung von Ausbrüchen benötigten Impfstoffe knapp: Statt mit zwei Impfdosen wird aktuell nur mit einer geimpft.