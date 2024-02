Impfung trotz Hühnereiweiß-Allergie?

Dort wird nun genauer darauf eingegangen, was zu tun ist, wenn Personen allergisch auf einen oder bestimmte Impfstoffe reagieren: Es sollte immer abgeklärt werden, welcher Inhaltsstoff die allergische Reaktion auslöst, sodass dieser künftig gemieden werden kann. Beispielsweise sollten „Personen, die nach dem Genuss von Hühnereiweiß innerhalb kurzer Zeit mit anaphylaktischen Symptomen (z. B. Angioödem, Atembeschwerden oder Kreislaufkollaps) reagieren“ nicht mit einem Impfstoff geimpft werden, der in bebrüteten Hühnereiern gezüchtet wurde (Gelbfieber- oder entsprechende Influenza-Impfstoffe). Allerdings stellt laut STIKO eine Allergie gegen Hühnereiweiß beispielsweise keine Kontraindikation gegen die FSME- oder MMR-Impfung dar, auch wenn in der Herstellung Zellkulturen mit Hühnerfibroblasten verwendet werden. Das Risiko für anaphylaktische Reaktionen sei nach MMR-Impfung bei nachgewiesener Hühnereiweißallergie nicht höher als das allgemeine Risiko für eine anaphylaktische Reaktion: