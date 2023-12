Rabipur nicht lieferbar – was tun?

Beide Impfstoffe sind ab Geburt geeignet und werden zur Grundimmunisierung in drei Impfdosen verabreicht. Für Tollwut-Impfstoff HDC existiert zudem zur PrEP (Präexpositionsprophylaxe) vor Reiseantritt ein Schnellimpfschema mit nur zwei Impfstoffdosen an Tag 0 und Tag 7. Das könnte angesichts der aktuellen Impfstoffverknappung helfen. Allerdings muss die dritte Impfung dann noch nachgeholt werden: „Personen mit einer PrEP mit 2 Dosen Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert sollte nach einem Mindestabstand von 1 Jahr eine 3. Impfstoffdosis verabreicht werden.“ Eine präexpositionelle Anwendung von Rabipur im 2-Dosen-Schema wäre laut den Stiko-Empfehlungen hingegen ein Off-label-Use.

So oder so gilt aber: „Auch bei vollständiger PrEP muss bei jeder Exposition gegenüber potenziell tollwütigen Tieren ab Expositionsgrad II und immer bei Kontakt mit Fledermäusen eine PEP durchgeführt werden.“ Das heißt, dass bei Lecken oder Knabbern an der nicht intakten Haut (auch bei nicht blutendenden, oberflächlichen Kratzern oder Hautabschürfungen) durch ein tollwutverdächtiges Tier eine Postexpositionsprophylaxe (PEP) erfolgen muss.

Speziell zum Schnellimpfschema mit Tollwut-Impfstoff (HDC) heißt es in diesem Zusammenhang: „Daten für den Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert haben gezeigt, dass ein Jahr nach Anwendung eines aus 2 Impfstoffdosen bestehenden PrEP- Schemas eine Boosterfähigkeit durch 2 Impfstoffdosen besteht. Daher ist bei einer Exposition innerhalb des ersten Jahres eine PEP mit 2 Impfstoffdosen (d 0,3) ausreichend [2].“

Übrigens soll Rabipur® voraussichtlich ab 1. Januar 2024 wieder verfügbar sein [1].