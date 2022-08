In Deutschland gibt es zwei zugelassene, oral anzuwendende Cholera-Impfstoffe: Dukoral und Vaxchora. Letzterer ist in Deutschland jedoch nicht auf dem Markt. Aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Dukoral will der Zulassungsinhaber Emergent Netherlands B.V. den deutschen Markt jetzt mit Vaxchora in spanischer Aufmachung versorgen. Die Auslieferung ist für diese Tage geplant. Darüber informierte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in einer Meldung vom 30. August.