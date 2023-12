Engpass verschärft sich: Sanofi nimmt seinen Tollwutimpfstoff vom Markt

Für Personen, die ihre präexpositionelle Impfserie bereits begonnen haben, gilt, dass „in Ausnahmefällen bei mangelnder Verfügbarkeit von Impfstoffen und dringender Impfindikation […] das 2-Impfstoffdosen-Schema der WHO angewendet werden“ kann. Hierbei wird eine Impfdosis am Tag 0, die zweite frühestens am Tag 7 verabreicht. Gemäß den Angaben der Fachinformation sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist dieses Impfschema bei immunkompetenten Personen ausreichend. Die STIKO empfiehlt jedoch standardmäßig die Gabe von insgesamt drei Impfdosen an den Tagen 0, 7 und 21-28. Wer nun nur zwei Dosen erhält, „sollte nach einem Mindestabstand von 1 Jahr eine 3. Impfstoffdosis“ verabreicht bekommen.

Zugriff auf die im Notfalldepot gelagerten Vakzinen haben Apotheken bei der präexpositionellen Anwendung nicht, da die hier gelagerten Medikamente und Impfstoffe ausschließlich zur Versorgung in lebensbedrohlichen Notfällen vorgesehen sind.