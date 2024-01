Ab sofort: Verorab löst bisherigen Tollwut-Impfstoff von Sanofi ab

Laut Fachinformation ist Verorab zur präexpositionellen und postexpositionellen Prophylaxe gegen Tollwut in allen Altersgruppen indiziert, sollte aber gemäß den offiziellen Empfehlungen angewendet werden [7]. Diese stehen in Deutschland vonseiten der STIKO nun noch aus. Auch der bisherige Tollwut-Impfstoff von Sanofi und Rabipur von Bavarian Nordic sind für alle Altersgruppen geeignet, und waren wie oben erwähnt miteinander kombinierbar [8,11]. In der Fachinformation von Verorab heißt es nun: „Verorab kann als Auffrischimpfung nach einer Grundimmunisierung mit einem in einer Zellkultur hergestellten Tollwut-Impfstoff angewendet werden (ein in VERO-Zellen oder humanen diploiden Zellen [HDCV] hergestellter Tollwut-Impfstoff).“ Wer also bereits mit dem alten Impfstoff von Sanofi geimpft wurde, kann nun auch mit Verorab geimpft werden [7]. Der Tollwut-Impfstoff (HDC) enthielt inaktivierte Tollwut-Viren des Stamms WISTAR PM/WI 38 1503–3M, gezüchtet in humanen diploiden Zellen (HDC). Auch Verorab enthält inaktivierte Tollwut-Viren des Stamms WISTAR PM/WI38 1503-3M und wurde in VERO-Zellen hergestellt [7,8]. Dabei handelt es sich laut Paul-Ehrlich-Institut um eine Zelllinie, die sich von Nierenzellen der Afrikanischen Grünen Meerkatze ableitet [9].

Die inaktivierten Tollwutviren in Rabipur gehören zum Stamm Flury LEP und wurden in gereinigten Hühnerfibroblasten-Zellen (PCEC, Purified chick embryo cell) hergestellt. In der Fachinformation von Rabipur heißt es, dass „Personen, die zuvor mit einem humanen diploiden Zellkultur-Tollwut-Impfstoff (HDCV) immunisiert wurden, eine schnelle anamnestische Antwort nach Auffrischimpfung mit Rabipur entwickelten“ [10,11].