Cholera-Impfstoff in finnisch-schwedischer Aufmachung

Den Empfehlungen der Fachgesellschaft zufolge kann die Impfung aber während aktueller Choleraausbrüche ergänzend zu allgemeinen Körper-, Trinkwasser- und Nahrungsmittelhygieneregeln für bestimmte Personengruppen erwogen werden, zum Beispiel für Beschäftigte in der Flüchtlings- und Katastrophenhilfe oder für Reisende in aktuelle Ausbruchsgebiete mit der Gefahr schwerer Verläufe bei besonderer individueller Disposition.

Nur sind aktuell Dukoral und Vaxchora nicht lieferbar. Der Engpass soll bis Ende März dauern. Um den Ausfall zu überbrücken, wurde nun eine Charge Vaxchora Brausepulver und Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, der Firma Emergent Netherlands B.V. in finnisch-schwedischer Aufmachung für den deutschen Markt freigegeben. Darüber informiert die AMK unter Berufung auf das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Die betreffende Charge (Ch.-B.: 4273982, verwendbar bis 31.05.2025) sei originalverpackt in finnisch-schwedischer Doppelaufmachung und werde ab dem 15. März 2023 mit einer eigenen PZN im ABDA-Artikelstamm gelistet sein (PZN 18677329), heißt es. Eine deutschsprachige Gebrauchsinformation werde durch die Firma jeder Auslieferung beigelegt. Da die Ware serialisiert sei, sei zudem ein Ausbuchen über das Securpharm-System notwendig, so die AMK.

Zudem stellt das PEI Abbildungen der Verpackung des Impfstoffs Vaxchora in finnisch-schwedischer Aufmachung und die deutschsprachige Gebrauchs- und Fachinformation auf seiner Website zur Verfügung.