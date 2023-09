Wieder keine Gesundheitspolitiker beim DAT

Im offiziellen Programm, in dem die Diskussion immer noch zu finden ist, ist zu lesen, dass potenzielle Teilnehmer:innen angefragt werden. Es habe einige Zusagen gegeben, allerdings nur für eine digitale Teilnahme, heißt es seitens der ABDA – möglicherweise liegt es daran, dass auch in diesem Jahr in Berlin Sitzungswoche und somit der Terminkalender der Abgeordneten prall gefüllt ist. Man habe sich dann gegen eine digitale Gesprächsrunde entschieden - auch weil man diese Slot strategisch für die Protestveranstaltung nutzen wollte, so die Standesvertretung.

Als die ABDA vergangene Woche über die geplante Protestaktion während der Lauterbach-Rede informierte, wies die Präsidentin lediglich darauf hin, dass für den Freitag zum Abschluss des DAT ein weiteres „Highlight“ vorgesehen sei. Da war aber noch von einer Diskussionsrunde die Rede, die nochmal „unsere Macht, unsere Geschlossenheit, unseren Nachdruck“ zeigen sollte. Genaueres wollte sie aber nicht verraten.

Auch im Vorjahr keine Zeit für die Apotheker

Auch im Vorjahr platzte der Termin für die Diskussion kurz vorher. Einige der angefragten Fachpolitiker:innen waren mit „Terminkollisionen“ konfrontiert und konnten daher nicht anreisen. Die ABDA nahm es allerdings sportlich: Dadurch bleibe mehr Zeit für die Antragsberatung. Immerhin eineinhalb Stunden bringe das Streichen der Diskussion und tatsächlich war die Antragsmappe im vergangenen Jahr besonders dick.

Korrektur: In einer ursprünglichen Version des Artikels hieß es, die Anfragen der ABDA seien ohne Erfolg gewesen. Das ist laut ABDA so nicht richtig und wurde entsprechend korrigiert,