Auch wenn es durchaus Maßnahmen gibt, um die Engpässe auszubügeln – auch sie haben ihre Haken. Das ist bereits im Sommer zu spüren. Preis schilderte: „Immer mehr Medikamente werden per Sonderzulassung aus dem Ausland in hektischer Weise importiert und zugelassen. Und das unter außer Acht lassen jeglicher Sicherheitsaspekte“. So gebe es für sie zuweilen keine oder mit KI übersetzte Beipackzettel, die nur der Zulassung des Ursprungslands entsprächen. Kinderantibiotika kämen ohne Dosierlöffel, Asthmamittel in komplett französischer Aufmachung – aber mit Rabattvertrag! Dies seien nur einige Beispiele dieser „unhaltbaren Verhältnisse“, kritisierte Preis. Die Apothekenteams bangten von Tag zu Tag mehr, eine leitliniengerechte und sichere Arzneimitteltherapie der Patienten sicherstellen zu können, betonte er. Preis sieht auch keinen Lichtblick: „Die Arzneimittelversorgung verschlechtert sich weiter.“ So seien die Lieferengpässe gemäß BfArM-Liste innerhalb eines Jahres um über 25 Prozent auf aktuell über 500 angestiegen; innerhalb von fünf Jahren sogar um über 150 Prozent.

Enormer Aufwand für Apotheken

Diese Zahlen klingen bereits besorgniserregend – und spiegeln laut Preis doch nicht das wahre Ausmaß der Engpässe wider. Viele fehlende Arzneimittel würden in dieser Liste nämlich gar nicht erfasst. Der AVNR geht von mehreren Tausend nicht lieferbaren Arzneimitteln aus. Eine eigene Umfrage im ersten Quartal dieses Jahres habe gezeigt, dass mittlerweile jedes zweite Rezept von Lieferengpässen betroffen sei. Um die Patientinnen und Patienten dennoch versorgen zu können, brauche es in den Apotheken einen hohen Personalaufwand. Dass das kürzlich in Kraft getretene Engpassgesetz (ALBVVG) für das Lieferengpass-Management der Apotheken „ein lächerliches Almosen von 50 Cent“ vorsehe, sei eine „Beleidigung für uns als ApothekerInnen und unsere Teams“, stellte Preis klar. Er verwies erneut auf ABDA-Berechnungen, wonach der jährliche Gesamtstundenaufwand für das Management der Engpässe rund 5,62 Millionen Stunden betrage.