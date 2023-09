Eine wissenschaftliche Initiative der Julius-Maximilians-Universität Würzburg untersucht neuerdings unter dem Namen EThICS-EU-Programm (Essential Therapeutics Initiative for Chemicals Sourcing for the European Union) Maßnahmen, welche die Arzneimittelversorgung in Europa langfristig sichern könnten. Holzgrabe ist Teil dieser Initiative und erläutert dazu aktuell: „Zur Gewährung der Versorgungssicherheit müssen langfristig wieder mehr Produktionsstätten aufgebaut werden, und zwar insbesondere in Europa, obgleich eine Produktion in Europa durchaus 20 bis 30 Prozent teurer sein wird, wie wir in unserem EThiCS-Projekt für Amoxicillin berechnet haben.“ Wie schnell sich das lohne, sehe man an einem aktuellen Beispiel: