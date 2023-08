Knapp 62 Prozent der Befragten befürchten, dass sie ihre Patient:innen bald nicht mehr mit allen benötigten Medikamenten versorgen können. Von ihnen gehen 30 Prozent davon aus, dass das schon in den kommenden Wochen der Fall sein wird. Rund 21 Prozent befürchten so eine Situation in diesem Herbst/Winter.

Patient:innen fragen nach Rezepten im Voraus

Ein gewisser Hamster-Reflex dürfte die Situation kaum verbessern: 55 Prozent der befragten Praxen berichten, dass Patient:innen bereits um Rezepte über Arzneien bitten, die sie erst in den kommenden Monaten benötigen.

Gefragt wurde auch, ob die Praxen von umliegenden Apotheken gehört haben, dass die Versorgung aktuell oder in der kommenden Erkältungszeit schwierig werden könnte. 63 Prozent beantworteten dies mit „ja“.

KV-Vorstand: Medikamentenmangel ganz oben auf die Prioritätenliste

„Diese Zahlen sind alarmierend und lassen befürchten, dass wir wie im letzten Winter einen massiven Medikamentenmangel haben werden. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen“, heißt es seitens des KV-Vorstands. „Die von Bundesminister Lauterbach für den Herbst und Winter geschätzte mögliche angespannte Versorgungssituation ist also schon längst da.“

Die KV Berlin fordert umgehend Sofortmaßnahmen. „Wir haben fast September. Das Thema Medikamentenmangel muss ganz oben auf die Prioritätenliste des BMG“, so der KV-Vorstand abschließend. Trotz der angespannten Situation appelliert die KV an die Berliner Bevölkerung, nicht unnötig Medikamente zu bevorraten, die möglicherweise nicht gebraucht werden und an anderer Stelle dann aber akut fehlen.

Die Ergebnisse der KV-Umfrage finden Sie hier zum Herunterladen.