Auf die Frage, wie leer die Regale in den Klinikapotheken derzeit sind, machte Krankenhausapotheker Hoppe-Tichy zunächst deutlich, dass Apotheker:innen mit ihrem Lieferengpassmanagement seit Jahren Schlimmeres verhindern. So seien die Regale in seiner Krankenhausapotheke in Heidelberg derzeit sogar eher voller als noch vor zehn Jahren. Denn anders als im ambulanten Bereich kann man sich in der Krankenhausapotheke auf eine begrenzte Anzahl an Arzneimitteln einigen, die man an Lager legt und könne so einen Algorithmus etablieren, um bei sensiblen Arzneimitteln Engpässen zuvorzukommen. Dadurch habe sich allerdings auch der Lagerwert im Krankenhaus in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.