Arzneimittel-Lieferengpässe bereiten längst nicht mehr nur Apotheker:innen Sorgen, sondern auch den Patient:innen. Jüngste Medienberichte haben dabei für den kommenden Winter sicherlich keine beruhigende Wirkung.

Ein Arzneimittel, über das aufgrund von Engpässen immer wieder berichtet wurde, war in der vergangenen Winter-Saison das Antibiotikum Amoxicillin. Um einem solchen Engpass für diesen Winter entgegenzuwirken, „kaufen wir jetzt bei dem indischen Hersteller Puren/Aurobindo Amoxicillin-Präparate, die für den amerikanischen Markt vorgesehen waren, mit allen Problemen, die damit verbunden sind“, erläuterte Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin für pharmazeutische und medizinische Chemie, kürzlich gegenüber dem „Science Media Center“ (SMC) die aktuelle Engpasslage an einem konkreten Beispiel. „Zuerst gab es die Medikamente nur in Papiertüten, die von Kommissionier-Automaten nicht verarbeitet werden konnten. Außerdem gibt es wohl keine Dosierhilfen, etc.“, führte sie das praktische Problem weiter aus [1].