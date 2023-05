Maßnahmen gegen Lieferengpässe: „Paracetamol aus Frankreich ist eine Mogelpackung“

In der heutigen arbeitsteiligen Welt wird (so gut wie) nichts mehr vom Rohstoff bis zum Endprodukt an einem Ort produziert. Dr. Uwe Weidenauer sprach am heutigen Freitag auf der INTERPHARM in Göttingen von „weltumspannenden Lieferketten“ und deren Folgen für unsere Arzneimittelversorgung. Um zu erklären, wie es zu der heutigen Engpass-Situation gekommen ist, warf er einen historischen Blick zurück auf die Entstehung unserer Pharmaindustrie.

Nach dem zweiten Weltkrieg und dem folgenden Wirtschaftswunder hat sich nicht nur die Pharmaindustrie zunehmend spezialisiert: „Jeder macht das, was er am besten kann – und dadurch auch effizient“, kommentierte Weidenauer unsere heute übliche Arbeitsteilung in der Welt. Diese Entwicklung ist also nicht per se etwas schlechtes, doch sie ist stark auf eine gut funktionierende Logistik angewiesen, diese sei ein „häufiger Knackpunkt, warum Dinge fehlen“. Alle würden noch die Bilder aus der Corona-Pandemie kennen, wie sich Container etwa am Hafen von Shanghai stauten.