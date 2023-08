Wer arbeitet an Kombi-Impfstoffen?

So teilt das Mainzer Biotechunternehmen Biontech auf Anfrage mit, gemeinsam mit seinem Kooperationspartner Pfizer einen Impfstoff gegen COVID-19 und Influenza zu entwickeln. Dieser basiere auf Biontechs mRNA-Technologieplattform und kombiniere den an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff (BNT162b2) mit einem quadrivalenten Influenza-Impfstoffkandidaten (BNT161). Der Kombinationsimpfstoff wird den Angaben zufolge seit November 2022 in einer klinischen Phase-1-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität an gesunden Probanden im Alter von 18 bis 64 Jahren in den USA evaluiert. Das Programm habe von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Fast-Track-Status erhalten, welcher die Entwicklung und Prüfung neuer Arzneimittel und Impfstoffe beschleunigen soll. Aktuell können laut Biontech noch keine Angaben dazu gemacht werden, ob der Kombinationsimpfstoff zugelassen wird. Davon hänge auch ab, wann der Kombinationsimpfstoff in Deutschland verfügbar sein werde.