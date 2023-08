Fünf Milliarden Euro plant Biontech im Jahr 2023 mit COVID-19-Impfstoff umzusetzen. Diese Prognose bekräftigte die Firma mit der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen. Bereits im Juni haben BioNTech und Pfizer demnach bei der EMA und der FDA Zulassungsanträge für den an Omikron XBB.1.5 angepassten monovalenten COVID-19-Impfstoff für Personen ab 6 Monaten eingereicht und diesen auf eigenes Risiko, wie es hießt, vorproduziert, um die Impfstoffversorgung in der kommenden Herbst- und Wintersaison in verschiedenen Regionen weltweit sicherzustellen. Die Auslieferungen sollen bereits im September beginnen – wenn die Zulassung erfolgt.

Die Umsatzprognose basiere auf verschiedenen Annahmen, unter anderem auf dem im Jahr 2023 erwarteten Übergang von einem Marktumfeld mit Einkaufsverträgen zwischen Regierungen und Impfstoffherstellern zu kommerziellen Marktbestellungen in einigen Regionen und einer erwarteten regulatorischen Empfehlung zur Anpassung von COVID-19-Impfstoffen, um jüngst zirkulierende Varianten oder Sublinien von SARS-CoV-2 zu adressieren, so Biontech in einer Mitteilung.