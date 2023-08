Die Corona-Pandemie ist längst vorbei, doch das SARS-CoV-2-Virus mutiert weiterhin. Das animiert die Hersteller nicht nur, ihre Impfstoffe an die jeweils vorherrschende Variante anzupassen, sondern auch an COVID-Influenza-Kombiimpfungen zu arbeiten. Zudem steht eine weitere wichtige Neuerung vor der Tür: Einige Pharmaunternehmen wollen voraussichtlich in den kommenden Wochen Einzeldosen mit COVID-19-Impfstoff auf den Markt bringen. Die hätten zu den bislang vorherrschenden Vials den Vorteil, dass der Inhalt an Einzelpersonen verimpft werden kann und das Risiko, dass einzelne Impfdosen aus Vials wegen mangelnder Nachfrage verfallen, umgangen würde. Für impfende Apotheker wäre das eine große Erleichterung: Sie müssten nicht aufwändig mehrere Personen in einem kurzen Zeitfenster bündeln; die Terminplanung würde damit deutlich einfacher werden.