Was derzeit über den neuen COVID-19-Erreger EG.5 aka Eris bekannt ist

Neue Mutation im Spikeprotein

Im Vergleich mit ihren Elternlinien XBB.1.9.2. und XBB.1.5 trägt die EG.5-Linie eine neue Mutation im Spike-Protein, die F456L-Mutation. Die Sublinie EG.5.1 trägt noch eine weitere Q52H-Mutation. EG.5.1 macht mehr als 88 % aller gefundenen EG.5-Sequenzen aus.

Zwar steigen in mehreren Ländern mit wachsender EG.5-Prävalenz Fall- und Hospitalisierungszahlen, bislang gibt es laut Informationen der WHO jedoch keine klare Evidenz für einen direkten Zusammenhang. Eine erhöhte Gefahr für die globale Gesundheit sieht die WHO derzeit nicht.

Die Entwicklung der Linie verläuft dabei so rasant, wie das bislang bei Omikron-Subtypen öfter zu beobachten war. Erst am 17. Februar 2023 wurde EG.5 entdeckt, am 19. Juli wurde sie als VUM eingestuft – jetzt am 9. August zur VOI hochgestuft (siehe Kasten). In Deutschland datiert der erste Nachweis auf den 30. März 2023.