Die Grippeimpfstoffe kommen

Seit 2020 rät die Ständige Impfkommission (STIKO) älteren Menschen ab 60 Jahren zu einem Hochdosis-Grippeimpfstoff (Epidemologisches Bulletin 1/2021), da sie häufiger schwer erkranken und versterben als jüngere. Seit Aufnahme in die Schutzimpfungs-Richtlinie 2021 ist er Standardimpfung für Ältere und fällt in den Leistungskatalog der Krankenkassen. Efluelda® ist der einzige zugelassene und von der STIKO empfohlene tetravalente Hochdosis-Grippeimpfstoff. „Sanofi ist sich seiner Verantwortung bewusst“, hieß es in der Pressemitteilung.

Vaxigrip Tetra® ist für alle ab sechs Monaten zugelassen und der einzige Influenza-Impfstoff, der explizit auch für Schwangere zugelassen ist.

Konkurrent CSL Seqirus gab am heutigen Mittwoch bekannt, dass die ersten Lieferungen seines differenzierten Portfolios weiterentwickelter Grippeimpfstoffe an deutsche Apotheken und Großhändler für die Grippesaison 2023/2024 bereits begonnen haben. Der Impfstoff von Seqirus, Flucelvax® Tetra, ist einzige zugelassene tetravalente Influenza-Impfstoff in Deutschland, der mit zellbasierter Technologie statt in Eiern hergestellt wird