Efluelda kommt in die Apotheken

Ab Mitte September will Sanofi Pasteur seine Grippeimpfstoffe für die anstehende Saison 2021/22 ausliefern – mit dabei und erstmals in diesem Winter ist der Hochdosis-Impfstoff Efluelda. Auf den ebenfalls neuen und ersten rekombinanten Grippeimpfstoff hingegen müssen wir in dieser Grippesaison noch verzichten. Die DAZ hat bei Sanofi Pasteur nachgefragt.