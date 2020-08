Die ersten Grippeimpfstoffe kommen

Seqirus ist in Deutschland mit zwei Impfstoffen am Markt: Afluria® Tetra, einem hühnereibasierten tetravalenten saisonalen Grippe-Impfstoff (zugelassen für Erwachsene ab 18 Jahren) und Flucelvax® Tetra, dem ersten in Europa zugelassenen zellkulturbasierten tetravalenten Grippe-Impfstoff. Flucelvax® Tetra darf bei Kindern und Erwachsenen ab einem Alter von neun Jahren geimpft werden. Zellkulturbasierte Influenzavakzine könnten besser vor Grippe schützen, da die Eiadation, wie bei Herstellung in Hühnerembryonen, entfällt. Jüngst erhielt Seqirus die EMA-Zulassung für Fluad® Tetra, einen adjuvantierten Grippeimpfstoff speziell für ältere Menschen ab 65 Jahren. Dieser ist in der bevorstehenden Grippesaison noch nicht verfügbar.