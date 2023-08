Jedes Semester treffen sich die Pharmaziestudierenden zu ihrer Bundesverbandstagung (BVT), im kommenden Wintersemester zum 135. Mal. Ausrichter war bislang immer eine Fachschaft an einem der 22 Pharmaziestandorte Deutschlands – nicht so in diesem Herbst. Denn da findet die BVT im Bundesland Brandenburg statt. Ja, richtig gelesen – in Brandenburg, dem einzigen Flächenland, in dem man nicht Pharmazie studieren kann. Die Landesapothekerkammer bemüht sich seit Jahren darum, dem Nachwuchsmangel im Land entgegenzuwirken. Hoffnungen, am Standort Cottbus-Senftenberg einen Pharmaziestudiengang zu etablieren, wurden allerdings seitens der Landesregierung zerschlagen.