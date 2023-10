Immer noch Unis ohne Professur für Klinische Pharmazie

An den Universitäten in München und Freiburg gibt es keinen Lehrstuhl für Klinische Pharmazie. Stattdessen wird das Fach von externen und internen Referenten gelehrt, häufig von Pharmakologen und Klinikapothekern.

Im Pharmaziestudiengang in Frankfurt am Main unterrichtet Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Direktor des Instituts Klinische Pharmakologie, in Freiburg der Leiter der Klinikapotheke, Prof. Dr. Martin Hug. An den pharmazeutischen Instituten in Mainz und Münster obliegt die Klinische Pharmazie einer außerplanmäßigen Professur, also einem Habilitierten ohne ordentliche Professorenstelle. An der Universität in Mainz unterrichtet die Apothekerin Prof. Dr. Irene Krämer, in Münster Apotheker Prof. Dr. Georg Hempel.

An der Universität Heidelberg wird das Fach vom interprofesionellen „Kooperationsnetzwerk Klinische Pharmazie“ betreut. Die Abteilungen Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg sowie die Klinikapotheke und das Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie betreiben dieses Kooperationsnetzwerk, das sowohl Pharmaziestudierende als auch Medizinstudierende unterrichtet.

An den übrigen 16 Instituten für Pharmazie an deutschen Universitäten ist ein Lehrstuhl „Klinische Pharmazie“ eingerichtet, der mit einer ordentlichen Professur ausgestattet ist.

An der Universität in Halle wird die Klinische Pharmazie nicht durch eine Apothekerin bzw. einen Apotheker gelehrt, sondern von einem Mediziner und Molekularbiologen (Prof. Dr. Ralf Benndorf in Halle). Prof. Dr. Stephanie Läer in Düsseldorf ist Ärztin und Apothekerin.