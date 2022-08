Neue Approbationsordnung: Können Studierende noch mehr Druck aushalten?

Die Frage nach Stressfaktoren im Studium beantworteten die meisten Umfrageteilnehmer*innen mit dem großen Stoffumfang, der zeitlichen Vereinbarung von Studium und Freizeit und dem Anforderungsniveau in den Veranstaltungen. Ein Drittel der befragten Studierenden musste mindestens ein Semester wiederholen. Am häufigsten wurden als Ursache dafür die schwer zu bewältigende Stoffmenge und zu wenig Zeit zum Lernen genannt, gefolgt von privaten Gründen als dritthäufigste Ursache. Von den befragten Studierenden, die vor dem Studium bereits eine Ausbildung abgeschlossen hatten, gaben alle an, das Studium als stressiger als die Ausbildung zu erleben.

Stressfaktor Stoffmenge

Dass die große Stoffmenge einen viel genannten Stressfaktor darstellt, ist wenig überraschend. Die Tage im Studium sind oft von früh morgens bis zum Abend mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika gefüllt. Die Praktikumsversuche müssen vorbereitet werden und der große Stoffumfang sowie das hohe Anforderungsniveau in den Veranstaltungen machen ein kontinuierliches Nacharbeiten notwendig. Dies ist in der knappen Zeit aber nur selten ausreichend möglich. Durch den Zeit- und Leistungsdruck können Unsicherheit, Überforderung und Selbstzweifel bei den Studierenden ausgelöst werden. Und da schon für das Lernen kaum Zeit bleibt, ist zu vermuten, dass soziale Kontakte, Bewegung und ausreichend Schlaf oft zu kurz kommen – Faktoren, die den ständigen Stress in Teilen kompensieren und positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben könnten.

Von einer guten Studierbarkeit des Pharmaziestudiums kann man unter diesen Umständen nicht sprechen. In der Umfrage des BPhD gaben 20 Prozent der Befragten an, sie würden das Studium nicht weiterempfehlen, da sie es als zu stressig erleben, und laut einer Statistik der Stiftung für Hochschulzulassung gehen die Zahlen der Bewerbungen um einen Studienplatz im Studiengang Pharmazie zurück. Das zeigt sich auch im bestehenden Nachwuchsmangel in den Apotheken.

Geht es auch ohne psychische Belastung durch den Stress?

Kann den Studierenden das umfangreiche pharmazeutische Wissen nicht ohne die psychische Belastung durch den Stress mitgegeben werden? Möglich wäre das – mit einer entsprechenden Reform des Studiums.

Anfang Mai stimmten die Mitglieder des Runden Tisches für ein Positionspapier der Bundesapothekerkammer (BAK) zur Änderung der Approbationsordnung. Demnach soll unter anderem das Studium um zwei Semester verlängert werden. Ein Vorstoß, den auch der BPhD in die Entwicklung dieses Papiers eingebracht hat und gutheißt, denn mit dieser zusätzlichen Zeit könnte die große Stoffmenge entzerrt und nachhaltiger vermittelt und gelernt werden.

Das Positionspapier sieht auch eine Stärkung der Fächer Klinische Pharmazie und Pharmakologie vor. Leider sollen veraltete Inhalte nicht ersetzt, sondern überwiegend nur mit den neuen ergänzt werden. Trotz einer Verlängerung der Regelstudienzeit würde sich die Stundenanzahl nach dem Vorschlag der BAK weiter erhöhen. Die Studierenden wären folglich einer noch größeren zeitlichen Belastung ausgesetzt, das Stressaufkommen würde weiter steigen und eine Negativspirale langfristig fortgesetzt werden.

Keine höhere Attraktivität und keine positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit

Diese Novellierung würde weder die Attraktivität des Studiengangs steigern, noch hätte sie positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Studierenden. Vor allem vor diesem Hintergrund lehnte der BPhD das Positionspapier der BAK auf seiner Bundesverbandstagung Ende Mai ab.

Der BPhD appelliert damit an die Verantwortlichen, im Sinne einer nachhaltig guten Lehre und im Sinne der Nachwuchsförderung, bei zukünftigen Vorstößen die Themen zeitliche Belastung und Stressaufkommen im Blick zu behalten. Das Studium soll die Studierenden umfänglich auf das Arbeitsleben vorbereiten. Dazu gehört natürlich die Vermittlung inhaltlicher Kompetenzen, dazu gehört aber auch, dass die Studierenden die Universität mit einer guten mentalen Gesundheit verlassen. Nur dann starten sie mit Motivation und Energie ins Arbeitsleben, können ihre Kompetenzen nutzen und neue Ideen voranbringen.