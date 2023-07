Abgeordnete des Bundestags sind verpflichtet, der Bundestagspräsidentin (derzeit: Bärbel Bas, SPD) zu Beginn der Arbeit im Bundestag oder bei Änderungen Auskunft zu erteilen über in den vergangenen 24 Monaten vor Antritt des Mandats ausgeübte Tätigkeiten, entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat und Funktionen in Unternehmen sowie in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. Ehrenamtliche Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen sind ebenfalls anzeigepflichtig. Außerdem müssen Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften angegeben werden sowie Vereinbarungen über künftige Tätigkeiten oder Vermögensvorteile. Für Spenden oder Gastgeschenke gelten auch bestimmte Anzeigepflichten.

Für jede einzelne Nebentätigkeit der Mandatsträger und -trägerinnen müssen auf Euro und Cent genau die Einkünfte offengelegt werden, sofern sie mehr als 1.000 Euro im Monat betragen bzw. summiert mehr als 3.000 Euro im Kalenderjahr. Kann der Betrag nicht angegeben werden oder ist er nicht bezifferbar, muss die Rechtsposition, die der oder die Abgeordnete innehat, veröffentlicht werden.