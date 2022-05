Dem Transparenzregister sind die „wirtschaftlich Berechtigten“ einer Gesellschaft mitzuteilen. Wirtschaftlich Berechtigte sind vereinfacht gesagt die natürlichen Personen, in deren (wirtschaftlichen) Eigentum bzw. unter deren Kontrolle die Gesellschaft letztlich steht. Wird eine Apotheke in der Rechtsform einer OHG betrieben, ist die Apotheken-OHG beziehungsweise sind letztlich deren Gesellschafter, also die einzelnen Apotheker, gesetzlich verpflichtet, bestimmte Angaben gegenüber dem Transparenzregister zu machen.

Zu übermitteln sind personenbezogene Daten wie Name, Wohnanschrift, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z. B. die Beteiligungs­höhe). Ändern sich diese Daten, muss das dem Transparenzregister unverzüglich mitgeteilt werden.