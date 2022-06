Am 5. Februar 2022 wurde auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des AVWL über eine Beteiligung an der Gedisa abgestimmt. Die Mehrheit entschied sich dagegen. Der Vorstand kündigte an, sich dennoch für die Interessen aller Mitglieder einsetzen zu wollen. Mit der nun geschlossenen Rahmenvereinbarung sei dies möglich.

Der AVWL-Vorstandsvorsitzende Thomas Rochell betonte, dass „den Mitgliedern mit diesem Rahmenvertrag die Möglichkeit offensteht, die Leistungen der Gedisa zu nutzen (…) ohne diejenigen Mitglieder zu belasten, die die Gedisa nicht in Anspruch nehmen möchten.“ Um den Rahmenvertrag zu ermöglichen, habe der AVWL „seine Rechte an den Entwicklungen des Verbändeportals auf die anderen 16 Landesverbände ohne Abfindung übertragen“, so geht es aus der Presseinformation des Verbands hervor. Ziel sei es, dass die Gedisa „möglichst schnell ihren vollständigen operativen Betrieb aufnehmen kann.“

Der AVWL will sich außerdem noch daran beteiligen, das bisherige Treuhandverhältnis zwischen dem Deutschen Apothekerverband und den Landesverbänden abzuwickeln.