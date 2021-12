Wer macht in den kommenden Jahren Gesundheitspolitik für die Union?

Für die Unionsfraktion steht nach 16 Jahren an der Regierung nun Oppositionsarbeit an. Der neue gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge (CDU) zeiht sich hier entschlossen: „Die Ampel hat in der Adventszeit viele fromme Wünsche vorgelegt, die aber in weiten Teilen unkonkret und unterfinanziert sind. In solchen Zeiten ist eine starke Opposition wichtiger denn je.“