Liraglutid erhält Zulassung bei Jugendlichen mit Adipositas

Die EMA stützte die Empfehlung zum Einsatz von Liraglutid bei Jugendlichen auf die Ergebnisse einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten, multinationalen Phase-3-Studie, die im Mai 2020 im Fachjournal „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde („A Randomized, Controlled Trial of Liraglutide for Adolescents with Obesity“).