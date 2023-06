Wegovy® ist seit Anfang 2022 in der EU zugelassen. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid soll in Verbindung mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. Indiziert ist es bei Menschen mit Adipositas (Body-Mass-Index (BMI) ≥30) sowie bei Übergewicht (BMI ≥ 27) mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Die subkutane Applikation erfolgt einmal wöchentlich durch die Patient:innen. Um die sehr häufig auftretenden gastrointestinalen Nebenwirkungen zu reduzieren, wird hierbei die Dosis in den ersten 16 Wochen langsam gesteigert. Die übliche wöchentliche Erhaltungsdosis stellen 2,4 mg dar. Zugelassen ist Wegovy® in Dosierungen von 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg und 2,4 mg. Zum Vergleich: Das Antidiabetikum Ozempic® enthält Semaglutid in Dosierungen von 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg und 2 mg.