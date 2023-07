Bei der Überarbeitung des EU-Arzneimittelrechts geht es sowohl um eine neue Richtlinie (muss in nationales Recht umgesetzt werden) als auch eine neue Verordnung (gilt unmittelbar für alle EU-Länder). Der BAH bezieht sich mit dem genannten Kritikpunkt auf Artikel 51 des Richtlinienentwurfs, in dem es um verschreibungspflichtige Arzneimittel geht. Denn dort steht neu, dass ein Arzneimittel generell der ärztlichen Verschreibungspflicht unterliegen soll, wenn es sich um ein antimikrobielles Mittel handelt oder einen Wirkstoff, der sich in der Umwelt bedenklich anreichert. Jedem Apotheker und jeder Apothekerin dürfte angesichts dieser Formulierung klar sein: Würde die Richtlinie so in Kraft treten und in nationales Recht umgesetzt werden, wären plötzlich einige derzeit apothekenpflichtige Arzneimittel aus dem Bereich der Selbstmedikation rezeptpflichtig. Der BAH schreibt wörtlich: