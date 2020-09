Werden Lemocin und Dorithricin gegen Halsschmerzen verschreibungspflichtig?

„Anträge auf Einführung oder Aufhebung der Verschreibungspflicht von Arzneimitteln können von unterschiedlichen Interessenten gestellt werden“, erklärt das BfArM auf seiner Homepage. Meist sind das pharmazeutische Unternehmer oder Behörden. Zweimal jährlich gibt dazu dann der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht seine Empfehlungen ab, denen der Verordnungsgeber in der Regel folgt, er kann aber auch davon abweichen.

Neu und besonders interessant für Apotheker dürfte nun der Punkt „Tyrothricin zur Behandlung von Erkrankungen im Mund- und Rachenraum“ auf der Tagesordnung für Januar 2021 sein. Solche Präparate würde der Antragsteller offenbar gerne der Verschreibungspflicht unterstellen. In Deutschland würde das Dorithricin Halstabletten oder Lemocin betreffen. Laut ABDA-Datenbank ist Tyrothricin in Dorithricin ein Lokalantibiotikum, genauer ein Peptidgemisch aus 80 Prozent Tyrocidinen und 20 Prozent Gramicidinen. „Es wirkt bakterizid gegen grampositive Mikroorganismen, vor allem gegen die an Mund- und Racheninfektionen häufig beteiligten Streptokokken und Staphylokokken, durch Schädigung deren Zytoplasmamembranen und Inaktivierung ihrer Reduktions-Oxidations-Systeme. Resistenzbildung gegenüber Tyrothricin ist bisher nur höchst selten beobachtet worden“, ist außerdem in der ABDA-Datenbank zu Lemocin zu lesen.