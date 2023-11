Pilotprojekt zeigt: Viele Antibiotika-Hersteller befeuern Resistenzen

Aus der Beek arbeitet beim IWW Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserforschung und war in den letzten zwei Jahren ständig in Asien, und zwar im Auftrag der AOK-Gemeinschaft. Denn diese verankerte 2020 unter der Federführung der AOK Baden-Württemberg den Umweltschutz optional in Rabattverträgen, unter anderem bei sechs antibiotischen Wirkstoffen. Im Rahmen der Verträge sollen Hersteller einen Bonus erhalten, wenn sie bei der Produktion keine problematischen Mengen Antibiotika in der Umwelt hinterlassen.

Tim aus der Beek und sein Team am IWW Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserforschung kontrollierten Gewässer vor Ort. Zehn Produktionsstätten überprüften sie, acht davon hatten ihren Sitz in Indien und je eine in Italien und Spanien. Das Wasserforschungsinstitut wertete Satellitenbilder aus, prüfte die Wasseraufbereitung, Abflussrohre und Regenüberläufe. Sie nahmen Proben an verdächtigen Orten und in nahegelegenen Seen und Bächen.

Überschritten die Konzentrationen der Wirkstoffe die maximalen Grenzwerte, bei denen keine Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, sanken die Chancen der Hersteller für den Bonus der AOK. Die Grenzwerte hatte zuvor das Umweltbundesamt berechnet.