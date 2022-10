Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am gestrigen Dienstag eine Liste mit dem Namen FPPL veröffentlicht. Die Abkürzung steht für „Fungal Priority Pathogens List“ und führt die derzeit 19 bedrohlichsten Pilzerreger auf. Diese Liste ist laut WHO die erste globale Anstrengung, Pilze hinsichtlich Forschungs- und Entwicklungsbedarf systematisch zu priorisieren. So sollen Forschung und Politik vorangetrieben werden, auf die Bedrohung durch Pilzinfektionen und Pilzresistenzen zu reagieren.