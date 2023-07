Die Überarbeitung des EU-Arzneimittelrechts hat eine Frage aufgeworfen, die auch Mitarbeiter:innen in Apotheken bewegen dürfte: Lassen sich (Antibiotika-)Resistenzen und Einträge von Arzneimitteln in die Umwelt mithilfe einer Rezeptpflicht für bislang rezeptfreie OTC-Präparate reduzieren? Nehmen Sie an unserer DAZ-Umfrage teil!