Terbinafin-resistenter Pilz in Deutschland

Durch die fortschreitende Vernetzung der Welt kommt es jedoch auch in Europa immer häufiger zu Infektions- und auch Resistenz-Fällen mit T. mentagrophytes Typ VIII. Ärzte und Wissenschaftler verschiedener deutscher Hautarztpraxen und Kliniken wollten diese Thematik quantifizieren und haben dazu über den Zeitraum 2016 bis 2020 Hautproben von Patient:innen untersucht, die an einer chronischen Dermatophytose litten und bei denen aufgrund eines Nichtansprechens von Terbinafin der Verdacht auf einen resistenten T. mentagrophytes Typ VIII bestand. Zur Bestätigung des Erregers wurden Isolate mittels Anzucht in Kultur oder molekularbiologischer DNA-Analyse untersucht.

Und tatsächlich: Insgesamt konnte in den Gewebeproben von 29 Patienten T. mentagrophytesTyp VIII ausfindig gemacht werden. Es zeigte sich, dass 13 der 29 Isolate (45 Prozent) Terbinafin-resistent waren. Drei Kulturen davon sprachen auch nicht auf eine Therapie mit Itraconazol oder Voriconazol an. Die isolierten Proben wurden sequenziert, um einerseits über phylogenetische Bäume die Rückverfolgung der Verbreitung zu ermöglichen und andererseits Mutationen im Pilzgenom zu untersuchen. In zehn der 13 resistenten Pilzvarianten konnten verschiedene Punktmutationen im Squalen-Mono­oxygenase(SQLE)-Gen gefunden werden.